Silberweg trifft Straßenkunst: Lebende Statue in Freiberg sorgt für Aufmerksamkeit

Eine lebende Statue überraschte am Donnerstag Passanten in Freiberg. Der Künstler passte perfekt zu den elf Silberwegfiguren der Bergstadt.

Passend zu den elf Silberwegfiguren ist am Donnerstag erneut eine lebende Statue in der Freiberger Innenstadt aufgetaucht. Ein junger Mann mit Hut, der Gesicht und Kleidung silbern bemalt hatte, stand regungslos in der Fußgängerzone der Burgstraße.