  • So geht Pyramidenanschieben in Freiberg: Ein Video und die schönsten Bilder zum Start des 34. Christmarktes

Bild: Mathias Herrmann
Bild: Mathias Herrmann
 9 Bilder
Update
Freiberg
So geht Pyramidenanschieben in Freiberg: Ein Video und die schönsten Bilder zum Start des 34. Christmarktes
Von Mathias Herrmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Fest voller Magie: Der Freiberger Christmarkt startet mit einem Märchenumzug, der Herzen erwärmt.

Märchenumzug, Baumanzünden, Pyramidenanschieben, Weihnachtsmarkt und Engel – der Freiberger Christmarkt hat begonnen. Rund 270 Mädchen und Jungen ortsansässiger Kindergärten zogen am Dienstag beim Festzug von der Petersstraße zum Obermarkt.
