Freiberg 26.11.2025

So geht Pyramidenanschieben in Freiberg: Ein Video und die schönsten Bilder zum Start des 34. Christmarktes

Ein Fest voller Magie: Der Freiberger Christmarkt startet mit einem Märchenumzug, der Herzen erwärmt. Märchenumzug, Baumanzünden, Pyramidenanschieben, Weihnachtsmarkt und Engel – der Freiberger Christmarkt hat begonnen. Rund 270 Mädchen und Jungen ortsansässiger Kindergärten zogen am Dienstag beim Festzug von der Petersstraße zum Obermarkt.