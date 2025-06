So gelingt der Kampf gegen das Artensterben

Was tun gegen das Artensterben? Nicht jede Woche den Rasen mähen und stattdessen Wildblumen säen, meint Alexander Christoph.

Blumen über Blumen, rote, violette, blaue. Das Surren von Bienen, das Flattern von Schmetterlingen und das Zirpen von Grillen. An Sommertage wie diese erinnere ich mich gerne zurück. Oft lag ich in meiner Kindheit auf der Wiese und beobachtete die Natur und ließ mich treiben. Das ist Jahrzehnte her. Seither hat sich viel getan, nicht unbedingt...