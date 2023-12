So sichert die Stadt Freiberg den Christmarkt für alle Besucher

Glühwein, Bratwurst und Co. schmecken auf einem Weihnachtsmarkt am besten. Noch besser, wenn Besucher sich auf dem Christmarkt auch sicher fühlen. Welche Maßnahmen ergreift die Stadt?

Der Christmarkt in Freiberg ist in vollem Gange. Für die zahlreichen Besucher, die in der Stadt erwartet werden, ist dabei auch die Frage der Sicherheit einen Blick wert. Gibt es - nach der Beschädigung der Pyramide auf dem Christmarkt im vergangenen Jahr - jetzt neue Maßnahmen?