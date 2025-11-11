Spendenaktion für die Domsanierung: Historische Eisentruhe im Freiberger Dom präsentiert

Im Freiberger Dom erstrahlt eine Truhe von 1640 in neuem Glanz. Dank des Domfördervereins wird sie zur Spendentruhe.

Die restaurierte historische Eisentruhe, vermutlich aus dem Jahr 1640, steht jetzt als Spendentruhe im Freiberger Dom St. Marien. Sie verfügt über ein Spezialschloss mit zehn Fallen. Ihre aufwändige Konservierung ist dem Domförderverein zu verdanken. Am Kirchweihfest nahmen mehr als 130 Gäste teil, darunter Staatssekretär Andreas Handschuh...