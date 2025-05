„Spieltrieb“ verabschiedet sich: Nur noch zwei Vorstellungen im Freiberger Theater

Am Donnerstag, 15. Mai, 11 und 19.30 Uhr gibt es in der Freiberger BiB noch einmal „Spieltrieb“ zu erleben. Am Freitag, 16. Mai, 19.30 Uhr lädt das Theater zur ESC-Show.