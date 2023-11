Stadt Freiberg nimmt zwei Straßen auf dem Wasserberg in Angriff

Für rund 8,7 Millionen Euro sollen zwei der schlimmsten Pisten in dem Wohngebiet aus DDR-Zeiten hergerichtet werden. Die Geduld der Anwohner ist bis zu drei Jahre lang gefordert.

Auf die Autofahrer im Freiberger Wohngebiet Wasserberg kommen jahrelange Baustellen zu. Die Stadt Freiberg lässt ab Frühjahr 2024 die Maxim-Gorki-Straße und die Albert-Einstein-Straße grundhaft ausbauen. Der Sanierungsbedarf an den Straßen in dem Viertel aus DDR-Zeiten ist hoch. Das weiß auch Karl-Heinz Pichlak. Er wohne seit 1983 an der...