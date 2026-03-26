Stadt und Bergbaumuseum Freiberg: „Das Grüne Gewölbe der bergmännischen Kunst“

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Andrea Riedel eröffnete den neuen Teil des Stadt- und Bergbaumuseums Freiberg, der auch kluge Köpfe der Stadt in den Blick rückt.
Andrea Riedel eröffnete den neuen Teil des Stadt- und Bergbaumuseums Freiberg, der auch kluge Köpfe der Stadt in den Blick rückt. Foto: E. Mildner
Die 13 verschiedenen Hörner im Museumssaal „Freiberg im 17. & 18. Jahrhundert“ bieten musikalischen Entdeckerspaß.
Die 13 verschiedenen Hörner im Museumssaal „Freiberg im 17. & 18. Jahrhundert“ bieten musikalischen Entdeckerspaß. Foto: Eckardt Mildner
Die Marzipantafel mit dazugehöriger Entdeckertafel für Kinder.
Die Marzipantafel mit dazugehöriger Entdeckertafel für Kinder. Foto: Eckardt Mildner
Anja Fiedler mit einer Holzfigur zum spielerischen Nachstellen der historischen Bergparade im Museumssaal „Freiberg im 17. & 18. Jahrhundert“.
Anja Fiedler mit einer Holzfigur zum spielerischen Nachstellen der historischen Bergparade im Museumssaal „Freiberg im 17. & 18. Jahrhundert“. Foto: Eckardt Mildner
Die stellvertretende Museumdirektorin Anne Büning an der Taststation mit den Originalen im Schaukasten dahinter.
Die stellvertretende Museumdirektorin Anne Büning an der Taststation mit den Originalen im Schaukasten dahinter. Foto: Eckardt Mildner
Der Freiberger Bürgermeister Martin Seltmann am Hörapparat mit Musik der Silbermann-Orgel.
Der Freiberger Bürgermeister Martin Seltmann am Hörapparat mit Musik der Silbermann-Orgel. Foto: Eckardt Mildner
Andrea Riedel eröffnete den neuen Teil des Stadt- und Bergbaumuseums Freiberg, der auch kluge Köpfe der Stadt in den Blick rückt.
Andrea Riedel eröffnete den neuen Teil des Stadt- und Bergbaumuseums Freiberg, der auch kluge Köpfe der Stadt in den Blick rückt. Foto: E. Mildner
Die 13 verschiedenen Hörner im Museumssaal „Freiberg im 17. & 18. Jahrhundert“ bieten musikalischen Entdeckerspaß.
Die 13 verschiedenen Hörner im Museumssaal „Freiberg im 17. & 18. Jahrhundert“ bieten musikalischen Entdeckerspaß. Foto: Eckardt Mildner
Die Marzipantafel mit dazugehöriger Entdeckertafel für Kinder.
Die Marzipantafel mit dazugehöriger Entdeckertafel für Kinder. Foto: Eckardt Mildner
Anja Fiedler mit einer Holzfigur zum spielerischen Nachstellen der historischen Bergparade im Museumssaal „Freiberg im 17. & 18. Jahrhundert“.
Anja Fiedler mit einer Holzfigur zum spielerischen Nachstellen der historischen Bergparade im Museumssaal „Freiberg im 17. & 18. Jahrhundert“. Foto: Eckardt Mildner
Die stellvertretende Museumdirektorin Anne Büning an der Taststation mit den Originalen im Schaukasten dahinter.
Die stellvertretende Museumdirektorin Anne Büning an der Taststation mit den Originalen im Schaukasten dahinter. Foto: Eckardt Mildner
Der Freiberger Bürgermeister Martin Seltmann am Hörapparat mit Musik der Silbermann-Orgel.
Der Freiberger Bürgermeister Martin Seltmann am Hörapparat mit Musik der Silbermann-Orgel. Foto: Eckardt Mildner
Freiberg
Stadt und Bergbaumuseum Freiberg: „Das Grüne Gewölbe der bergmännischen Kunst“
Von Heike Hubricht, Ellis Kupfer
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Was sollten Besucher im neu eröffneten Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg auf keinen Fall verpassen? Die „Freie Presse“ gibt fünf Tipps.

Silberglanz, Bergbaukunst und Stadtgeschichte: Das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg öffnet ein weiteres Kapitel seiner neuen Dauerausstellung. Im ersten Obergeschoss sind drei neu gestaltete Themenbereiche zu sehen. Seit 2019 wurden laut Martin Seltmann, Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bauwesen, rund fünf Millionen Euro in Sanierung...
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