Stadt und Bergbaumuseum Freiberg: „Das Grüne Gewölbe der bergmännischen Kunst“

Was sollten Besucher im neu eröffneten Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg auf keinen Fall verpassen? Die „Freie Presse“ gibt fünf Tipps.

Silberglanz, Bergbaukunst und Stadtgeschichte: Das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg öffnet ein weiteres Kapitel seiner neuen Dauerausstellung. Im ersten Obergeschoss sind drei neu gestaltete Themenbereiche zu sehen. Seit 2019 wurden laut Martin Seltmann, Bürgermeister für Stadtentwicklung und Bauwesen, rund fünf Millionen Euro in Sanierung...