Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg: Spenden für Rettung von spätgotischem Altar gesucht

Rettung für ein Meisterwerk: Das Freiberger Museum bittet um Spenden, um einen wertvollen Altar von 1505 zu restaurieren und bald wieder auszustellen.

Das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg hat einen Spendenaufruf für die Restaurierung eines spätgotischen Altaraufsatzes gestartet, der aus Dorfschellenberg bei Augustusburg stammt. Das Retabel wurde um 1505 in einer Freiberger Werkstatt geschaffen. Es soll nach der Restaurierung erstmals seit Jahrzehnten wieder gezeigt werden.