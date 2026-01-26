MENÜ
Die Sakralkunstsammlung ist weitgehend durch bürgerschaftliches Engagement entstanden. Bild: Wieland Josch
Die Sakralkunstsammlung ist weitgehend durch bürgerschaftliches Engagement entstanden. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg: Spenden für Rettung von spätgotischem Altar gesucht
Redakteur
Von Luisa Ederle
Rettung für ein Meisterwerk: Das Freiberger Museum bittet um Spenden, um einen wertvollen Altar von 1505 zu restaurieren und bald wieder auszustellen.

Das Stadt- und Bergbaumuseum Freiberg hat einen Spendenaufruf für die Restaurierung eines spätgotischen Altaraufsatzes gestartet, der aus Dorfschellenberg bei Augustusburg stammt. Das Retabel wurde um 1505 in einer Freiberger Werkstatt geschaffen. Es soll nach der Restaurierung erstmals seit Jahrzehnten wieder gezeigt werden.
