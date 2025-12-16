Stadt- und Bergbaumuseum in Freiberg ermöglicht mit Online-Aktion Blick hinter die Kulissen

Freiberg
Die Arbeiten zur Einrichtung der neuen Dauerausstellung laufen auf Hochtouren. Und noch etwas hat das Museum per Internet im Programm.
Das Stadt- und Bergbaumuseum in Freiberg hat über Fortschritte bei den Einrichtungsarbeiten für den Themenbereich der kommenden Dauerausstellung berichtet. Ab Freitag, 19. Dezember steht daher auf der Museums-Homepage der letzte „Schlüssellochblick“ des Jahres bereit. Besucher erhalten so einen Einblick zum Geschehen hinter den Kulissen....
