In Freiberg kursiert ein falscher Flyer, vor dem die Stadtverwaltung warnt.
In Freiberg kursiert ein falscher Flyer, vor dem die Stadtverwaltung warnt. Bild: Stadtverwaltung Freiberg
Update
Freiberg
Stadtverwaltung Freiberg warnt: Falscher Flyer im Umlauf
Redakteur
Von Wieland Josch
Ein Handzettel mit scheinbar gut gemeinten Hinweisen vor allem an Ausländer. In Freiberg kursiert ein solcher Flyer. Was hat das mit dem Christmarkt zu tun?

Er ist gut gestaltet und wirkt so, als hätte ihn die Stadtverwaltung Freiberg verbreitet: In der Silberstadt kursiert seit einigen Tagen ein Flyer, der unter der Überschrift „Bunte Weihnachten - aber sicher“ dazu aufruft, dass sich Menschen vor dem Besuch eines „Wintermarktes“ verpflichtend darauf überprüfen lassen sollen, dass sie...
