Stadtverwaltung Freiberg warnt: Falscher Flyer im Umlauf

Ein Handzettel mit scheinbar gut gemeinten Hinweisen vor allem an Ausländer. In Freiberg kursiert ein solcher Flyer. Was hat das mit dem Christmarkt zu tun?

Er ist gut gestaltet und wirkt so, als hätte ihn die Stadtverwaltung Freiberg verbreitet: In der Silberstadt kursiert seit einigen Tagen ein Flyer, der unter der Überschrift „Bunte Weihnachten - aber sicher“ dazu aufruft, dass sich Menschen vor dem Besuch eines „Wintermarktes“ verpflichtend darauf überprüfen lassen sollen, dass sie... Er ist gut gestaltet und wirkt so, als hätte ihn die Stadtverwaltung Freiberg verbreitet: In der Silberstadt kursiert seit einigen Tagen ein Flyer, der unter der Überschrift „Bunte Weihnachten - aber sicher“ dazu aufruft, dass sich Menschen vor dem Besuch eines „Wintermarktes“ verpflichtend darauf überprüfen lassen sollen, dass sie...