Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Stalking mit System: Freiberger soll seiner Ex-Affäre nachgestellt, sie bedroht und verletzt haben

Wer gestalkt wird, fühlt sich oft nirgendwo mehr sicher.
Wer gestalkt wird, fühlt sich oft nirgendwo mehr sicher. Bild: Symbolfoto: Getty Images/Canva
Wer gestalkt wird, fühlt sich oft nirgendwo mehr sicher.
Wer gestalkt wird, fühlt sich oft nirgendwo mehr sicher. Bild: Symbolfoto: Getty Images/Canva
Freiberg
Stalking mit System: Freiberger soll seiner Ex-Affäre nachgestellt, sie bedroht und verletzt haben
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit GPS-Trackern am Auto und bezahlten Handlangern: So soll ein Angeklagter aus Freiberg seine Ex immer im Blick gehabt haben. Auch ihre Freunde bekamen es mit der Angst zu tun. Nun steht er vor Gericht.

„Du hast mit ihr rumgeknutscht, das hab‘ ich mir bestätigen lassen“, tönt es aus dem Handy. Staatsanwaltschaft, Richterin des Amtsgerichts und Verteidiger lauschen der Sprachnachricht, die der 47-jährige Angeklagte an einen Zeugen verschickt haben soll. Er droht: Falls der Mann an jenem Abend diese Frau küssen sollte, dann erlebe er sein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
2 min.
Nach tödlichem Arbeitsunfall im Erzgebirge: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Infolge des Arbeitsunfalls war ein Rettungshubschrauber (Symbolbild) im Einsatz.
Nach einem Arbeitsunfall im Crottendorfer Ortsteil Walthersdorf wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Was bisher bekannt ist.
Annett Honscha
22:01 Uhr
2 min.
Niners Chemnitz verlieren nach klarer Führung im Eurocup
Trainer Rodrigo Pastore und die Bundesliga-Basketballer der Niners Chemnitz kassierten beim Eurocup-Spiel in Bourg-en-Bresse eine knappe Niederlage. (Archiv)
Die dezimierten Chemnitzer Bundesliga-Basketballer kassieren im Eurocup erneut eine knappe Auswärtsniederlage. Nach einem aufopferungsvollen Kampf geht ihnen am Ende die Kraft aus.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
16.10.2025
4 min.
Schockierende Angriffe auf Schwerbehinderte: Gericht in Freiberg verurteilt Täter
Vor dem Amtsgericht Freiberg mussten sich ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger wegen Körperverletzung verantworten.
Zwei junge Männer aus Mittelsachsen stehen vor dem Amtsgericht Freiberg. Sie sollen schwerbehinderte Männer attackiert haben. Im Gerichtssaal zeigen die Angeklagten wenig Reue.
Heike Hubricht
22:10 Uhr
2 min.
Erdbeobachtungssatellit Sentinel-1D ins All gestartet
Der neue Erdbeobachtungssatellit soll vom Kontrollzentrum aus gesteuert werden. (Archivbild)
Er soll Daten über die Erde sammeln, zu Oberflächenveränderungen aber auch für den Katastrophenschutz. Jetzt ist ein weiterer Satellit des Copernicus-Programms unterwegs.
15.10.2025
4 min.
Zehn Monate Haft: Amtsgericht Freiberg ahndet häusliche Gewalt
Mehr als 600 Fälle häuslicher Gewalt sind 2024 im Landkreis Mittelsachsen registriert worden. Fast zwei Drittel der Opfer waren Frauen.
Vor dem Schöffengericht musste sich ein 30-Jähriger aus dem Raum Freiberg verantworten. Seine Übergriffe sind kein Einzelfall im Landkreis Mittelsachsen. Was raten Fachleute den Betroffenen?
Steffen Jankowski
Mehr Artikel