Stalking mit System: Freiberger soll seiner Ex-Affäre nachgestellt, sie bedroht und verletzt haben

Freiberg
Mit GPS-Trackern am Auto und bezahlten Handlangern: So soll ein Angeklagter aus Freiberg seine Ex immer im Blick gehabt haben. Auch ihre Freunde bekamen es mit der Angst zu tun. Nun steht er vor Gericht.
„Du hast mit ihr rumgeknutscht, das hab‘ ich mir bestätigen lassen“, tönt es aus dem Handy. Staatsanwaltschaft, Richterin des Amtsgerichts und Verteidiger lauschen der Sprachnachricht, die der 47-jährige Angeklagte an einen Zeugen verschickt haben soll. Er droht: Falls der Mann an jenem Abend diese Frau küssen sollte, dann erlebe er sein...
