Starke Freiberger Frauen unterstützen Notfallhilfe

Freiberg
Zum Jubiläum der Notfallhilfe stiften die Freiberger Soroptimistinnen mehr als Preise: Sie schenken Anerkennung – für Menschen, die da sind, wenn Hilfe zählt
Der SI-Club Freiberg hat der Notfallhilfe Freiberg Präsente für ihr Tombola zum bevorstehenden Blaulichtgottesdienst am 2. November bereitgestellt. Anlass ist das 25-jährige Jubiläum der Notfallhilfe, die Sanitäter, First Responder und Ehrenamtliche koordiniert – Menschen, die da sind, wenn Hilfe zählt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.