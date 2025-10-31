Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Claudia Polster (Notfallhilfe) und die „Soros" Constanze Reuter, Katrin Pilz, Anke Krause (v.l.).
Claudia Polster (Notfallhilfe) und die „Soros" Constanze Reuter, Katrin Pilz, Anke Krause (v.l.). Bild: E. Hussel
Claudia Polster (Notfallhilfe) und die „Soros" Constanze Reuter, Katrin Pilz, Anke Krause (v.l.).
Claudia Polster (Notfallhilfe) und die „Soros" Constanze Reuter, Katrin Pilz, Anke Krause (v.l.). Bild: E. Hussel
Freiberg
Starke Freiberger Frauen unterstützen Notfallhilfe
Von Elke Hussel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Jubiläum der Notfallhilfe stiften die Freiberger Soroptimistinnen mehr als Preise: Sie schenken Anerkennung – für Menschen, die da sind, wenn Hilfe zählt

Der SI-Club Freiberg hat der Notfallhilfe Freiberg Präsente für ihr Tombola zum bevorstehenden Blaulichtgottesdienst am 2. November bereitgestellt. Anlass ist das 25-jährige Jubiläum der Notfallhilfe, die Sanitäter, First Responder und Ehrenamtliche koordiniert – Menschen, die da sind, wenn Hilfe zählt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:36 Uhr
4 min.
Nächster Dämpfer: Eintracht spielt 1:1 in Heidenheim
Die Heidenheimer Defensive um Tim Siersleben hatte viel zu tun.
Lange sieht es für die Eintracht nach einem bitteren Nachmittag in Heidenheim aus. Das 1:1 nach Rückstand dürfte kaum jemanden aufmuntern, denn Senkrechtstarter Can Uzun verletzt sich früh.
Maximilian Wendl, dpa
17:37 Uhr
3 min.
Video-Schiri kassiert Tore ein: Union gegen Freiburg 0:0
Rani Khedria kann eine Entscheidung von Schiedsrichter Storks nicht verstehen.
Zweimal wird in der Alten Försterei ein Tor bejubelt. Doch beide Treffer zählen nicht. Union Berlin kann damit seine Heimserie gegen den SC Freiburg auch im siebten Bundesliga-Jahr ausbauen.
Arne Richter, dpa
17.10.2025
4 min.
Soviel Erzgebirge steckt im neuen Freiberg-Kalender: Der Lions Club Freiberg startet seine Adventskalender-Aktion
Michel Hirschfeld und Udo Babatz( v.l. beide Lions Club) mit Katja Findeisen (Wendt & Kühn) zeigen die Engelgewinne aus diesem Jahr.
Der Lions Club Freiberg bringt erneut 5000 Adventskalender heraus. Unterstützt wird die Aktion erneut von Wendt & Kühn aus Grünhainichen. Wann gibt es die Kalender im „Freie Presse“-Ticketshop?
Claudia Dohle
31.10.2025
5 min.
Zum Feiertag einkaufen im Erzgebirge: Lohnt sich ein Trip nach Tschechien?
Potucky gilt als beliebtes Ziel für einen kurzen Abstecher über die Grenze nach Tschechien.
Tanken, essen, bummeln und Schnäppchen kaufen: Viele Sachsen nutzen den Reformationstag für einen Abstecher über die Grenze. „Freie Presse“ hat einige Tipps für echte Sparfüchse. Doch Vorsicht: Der Ausflug könnte teuer enden.
Patrick Herrl und Niko Mutschmann
28.10.2025
2 min.
Blaulichttreffen in der Kirche: Freiberger Notfallhilfe feiert Jubiläum
Die Notfallhilfe Freiberg steht Menschen bei schweren Schicksalsschlägen zur Seite.
Das Kriseninterventionsteam begeht am Sonntag sein 25-jähriges Bestehen. Dazu haben die Ehrenamtlichen Mitstreiter eingeladen. Auch neue Interessenten sind willkommen.
Steffen Jankowski
30.10.2025
4 min.
„Es ist einsam geworden“: Tage von einem der letzten Dorfläden im Erzgebirge sind gezählt
Bärbel und Matthias Mäke in ihrem Dorfladen. Spätestens Ende kommenden Jahres soll Schluss sein.
Bärbel Mäke will spätestens Ende 2026 ihren Tante-Emma-Laden in Heidersdorf schließen. Sie ist eine Frau, die Geselligkeit mag, die für ihre Kunden da sein möchte. Doch es kommen immer weniger.
Georg Müller
Mehr Artikel