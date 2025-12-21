Stefanie Hertel in Freiberg: Was treue Fans über das Konzert sagen

Freiberg
Ein Hauch von Wohnzimmer-Atmosphäre verbreitete Stefanie Hertel zur Familienweihnacht in der Nikolaikirche Freiberg. Rund 300 Gäste erlebten einen Abend voller Emotionen und musikalischer Vielfalt.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ verwandelte die Bühne in ein gemütliches Wohnzimmer. Zusammen mit ihrer Tochter Johanna Mross und Ehemann Lanny Lanner musizierte sie, erzählte Geschichten aus der Kindheit – ganz so, als säße man bei der Familie Hertel mit auf dem Sofa.
