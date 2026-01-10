MENÜ
Die Sternsinger waren zu Gast im Freiberger Rathaus.
Die Sternsinger waren zu Gast im Freiberger Rathaus. Bild: Tim Fischer
Die Sternsinger waren zu Gast im Freiberger Rathaus.
Bild: Tim Fischer
Freiberg
Sternsinger zu Gast: Segen für Freiberger Rathaus
Redakteur
Von Wieland Josch
Die Sternsinger-Tradition ist schon sehr alt. Auch in Freiberg wird sie gepflegt.

„Gott ist allen Menschen nah“, so die frohe Botschaft, welche in diesen Tagen die Sternsinger in ganz Deutschland verbreiten. Mit ihren Kronen und den königlichen Gewändern erinnern sie an die Heiligen Drei Könige Kaspar, Melchior und Balthasar, die zum Jesuskind in der Krippe kamen. Heute bringen die Kinder als Könige den Segen C+M+B in...
