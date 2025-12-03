Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Welches Getränk schmeckt auf dem Freiberger Christmarkt am besten?
Welches Getränk schmeckt auf dem Freiberger Christmarkt am besten? Bild: Heike Hubricht
Freiberg
Stimmen Sie ab: Was ist das beste Getränk auf dem Freiberger Christmarkt?
Redakteur
Von Johanna Klix
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit über 80 Heißgetränken ist die Auswahl auf dem Obermarkt enorm. Welches schmeckt den Freibergern am besten: Typisch Glühwein, etwas mit Schuss oder doch der warme Cocktail?

Wie jedes Jahr locken die Budenbetreiber des Christmarktes mit kreativen Kreationen an Heißgetränken an ihren Stand. Neben dem typischen roten und weißen Glühweinen gibt es natürlich auch Punsch in allen Fruchtrichtungen und Heiße Schokolade. Mit einem Glühbier, Hot Limoncello oder einen warmen Daiquiri kann es schon abenteuerlich werden....
