Auf der Zuger Straße in Freiberg soll der erste Bauabschnitt im Oktober fertiggestellt werden. Für 2026 und 2027 sind die übrigen beiden Abschnitte geplant. Bild: Eckardt Mildner
Auf der Zuger Straße in Freiberg soll der erste Bauabschnitt im Oktober fertiggestellt werden. Für 2026 und 2027 sind die übrigen beiden Abschnitte geplant. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Straßenbau in Freiberg: Finanzielle Engpässe und Verzögerungen
Von Steffen Jankowski
Trotz knapper Fördermittel verfolgt Freiberg aktuell sieben größere Tiefbauprojekte. Die Zuger Straße soll als erstes abgeschlossen werden. Welche Herausforderungen stehen noch bevor?

Die Fördermittel sprudeln nicht mehr so stark wie noch vor Jahren - das bekommt die Stadt Freiberg auch beim Straßenbau zu spüren. Das hat Robert Lasar am Dienstagabend auf einer Einwohnerversammlung im Freiberger Theater deutlich gemacht.
