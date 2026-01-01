MENÜ
Sebastian Thümmler leitet seit Dezember 2025 als Amtsverweser das Rathaus in Halsbrücke.
Sebastian Thümmler leitet seit Dezember 2025 als Amtsverweser das Rathaus in Halsbrücke. Bild: Eckardt Mildner
Freiberg
Streit um Bürgermeisterwahl in Halsbrücke: Wann entscheidet das Gericht?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Beim Verwaltungsgericht Chemnitz liegen zwei Klagen gegen den Urnengang vom Februar 2025. Das Rathaus hat jetzt trotzdem einen Chef.

Im Streit um die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl vom Februar 2025 in Halsbrücke hat das Verwaltungsgericht Chemnitz noch keinen Verhandlungstermin anberaumt. Das Verfahren sei noch nicht verhandlungsreif, „da die Beteiligten noch Schriftsätze wechseln, sodass ein Verhandlungstermin derzeit noch nicht feststeht“, erklärte Susanne...
