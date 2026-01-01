Streit um Bürgermeisterwahl in Halsbrücke: Wann entscheidet das Gericht?

Beim Verwaltungsgericht Chemnitz liegen zwei Klagen gegen den Urnengang vom Februar 2025. Das Rathaus hat jetzt trotzdem einen Chef.

Im Streit um die Gültigkeit der Bürgermeisterwahl vom Februar 2025 in Halsbrücke hat das Verwaltungsgericht Chemnitz noch keinen Verhandlungstermin anberaumt. Das Verfahren sei noch nicht verhandlungsreif, „da die Beteiligten noch Schriftsätze wechseln, sodass ein Verhandlungstermin derzeit noch nicht feststeht“, erklärte Susanne...