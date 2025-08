Stress im Asylbewerberheim Freiberg: Hat ein Bewohner Mitarbeiter bedroht?

Ein Mann aus Libyen wurde ausfällig, als er einen Zimmernachbarn bekommen sollte. Monate später gab es einen zweiten Vorfall, für den er sich aber gleich entschuldigte. Wie urteilt das Gericht?

Erst das Messer, dann die Eisenstangen – oder andersrum? Waren es überhaupt Eisenstangen? Am Amtsgericht Freiberg wurden am Donnerstag zwei Fälle von Bedrohung verhandelt. Angeklagt war ein 30-jähriger Mann aus Libyen. Im Januar 2024 bewohnte er allein ein Zimmer in der Gemeinschaftsunterkunft an der Chemnitzer Straße in Freiberg, sollte...