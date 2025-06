Stricken im Kino: Ein finnischer Trend erobert Freiberg

Das Freiberger Kinopolis ist bekannt für seine ausgezeichneten Programmreihen. Jetzt kommt ein neues Angebot hinzu: Stricken im Kino.

Ein neuer Trend erobert Deutschland: Stricken im Kino. Die Zuschauer sitzen also strickend in gemütlichen Sesseln im Kino und schauen sich einen besonderen Film an. Die auch als „Woll-Kino“ bezeichnete Kinoreihe feiert im Kinopolis Freiberg Premiere. Dabei sollen Filmgenuss mit kreativer Handarbeit in entspannter Atmosphäre verbunden werden...