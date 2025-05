Stromausfall in Freiberg: Stadt und Umland im Dunkeln

In Freiberg ist am Abend der Strom ausgefallen. Noch ist die genaue Ursache nicht bekannt.

In Freiberg fiel am Donnerstagabend gegen 19 Uhr der Strom aus. Betroffen sind nach ersten Informationen des Energieversorgers Enviam sowohl die Stadt als auch das Umland von Freiberg. Bis 20 Uhr meldeten rund 340 Betroffene eine Störung auf der Karte des Internetdienstes störungsauskunft.de an - demnach schienen nur im Nordosten Freibergs...