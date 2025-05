Stromausfall in Freiberg: Was war die Ursache und wie geht es jetzt weiter?

In der Freiberger Innenstadt war am Donnerstagabend der Strom ausgefallen. Die Stadtwerke sprechen von rund 1350 betroffenen Kunden. Aus der Panne gibt es jetzt auch positive Erkenntnisse.

Wenige Stunden nach dem Stromausfall in der Freiberger Altstadt haben am Freitag die ersten Gewerbetreibenden dem Geschehen am Abend zuvor schon wieder etwas Positives abgewinnen können. Goldschmiedemeisterin Andrea Gerlach etwa hat jetzt die Gewissheit, dass die wertvollen Stücke in ihrem Geschäft an der Burgstraße auch bei Stromausfall...