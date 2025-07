Technisches Denkmal in Freiberg: Zylindergebläse Muldenhütten wird bis 2028 restauriert

Zum Tag der Schauanlagen hat sich das historische Zylindergebläse im Freiberger Hüttenkomplex Muldenhütten präsentiert. Das technische Meisterwerk soll für die Nachwelt erhalten bleiben.

Die Zeit scheint fast spurlos an diesem technischen Denkmal vorbeigegangen zu sein: Das historische Zylindergebläse im Hüttenkomplex Muldenhütten am östlichen Stadtrand von Freiberg ist am Sonntag zum Tag der Schauanlagen vorgestellt worden. Mit viel Leidenschaft und Fachwissen kümmern sich die Mitglieder der Fachgruppe Hüttengeschichte der...