Terra mineralia Freiberg: Wie sieht die Zukunft der Mineralienschau aus?

Für die Terra mineralia ist am Samstag eine wegweisende Entscheidung gefallen – sie betrifft nicht nur die funkelnde Schau, sondern auch den Wissenschaftsstandort Freiberg.

„Wir sind Mineralien-Fanatiker“, sagt Georg Unland und lacht. Beim Rundgang durch die Freiberger Terra mineralia bleiben Georg Unland, Stifter Burkhardt Pohl, Mitbegründer Gerhard Heide und TU-Prorektor Martin Bertau vor ihren Lieblingsexponaten stehen: Bleiglanz aus Sweetwater (USA), Rauchquarz aus Brasilien, Atacamit aus Peru und ein... „Wir sind Mineralien-Fanatiker“, sagt Georg Unland und lacht. Beim Rundgang durch die Freiberger Terra mineralia bleiben Georg Unland, Stifter Burkhardt Pohl, Mitbegründer Gerhard Heide und TU-Prorektor Martin Bertau vor ihren Lieblingsexponaten stehen: Bleiglanz aus Sweetwater (USA), Rauchquarz aus Brasilien, Atacamit aus Peru und ein...