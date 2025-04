Tharandt: Was im Forstbotanischen Garten schon blüht

Am Samstag öffnet der Forstbotanische Garten Tharandt wieder seine Tore. Gäste müssen aber mit Einschränkungen rechnen.

Tharandt.

Am Samstag, 29. März, öffnet der Forstbotanische Garten Tharandt wieder seine Tore für die diesjährige Saison. Bis einschließlich Oktober ist der Garten täglich von 8 bis 17 Uhr kostenlos geöffnet. Ganz frühe Gehölze, wie die Weidenblättrige Magnolie, Farrers Schneeball sowie die Oregon-Pflaume blühen schon. Auch bei ersten Kirsch-Arten kommen die Blüte schon durch. Auf Grund der Arbeiten am Neubau eines Seminargebäudes im Nordamerika-Quartier kann es hier weiter zu gewissen Einschränkungen kommen, teilte Kustos Ulrich Pietzarka mit. Es stünden auch aus diesem Grund am Eingang Zeisigweg in Kurort Hartha praktisch keine Parkplätze zur Verfügung. Gäste werden gebeten, die Parkmöglichkeiten in Tharandt zu nutzen. (fp)