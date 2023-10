Tödliches Ende einer Pedelec-Fahrt bei Helbigsdorf: Urteil gegen Autofahrer am Amtsgericht Freiberg

Von einem Augenblick zum anderen verlor ein Rentner seine Ehefrau bei einem schrecklichen Unfall. Im Juli 2022 erfasste ein Auto die 68-Jährige mit ihrem Pedelec. Es war Alkohol im Spiel.

Der Mensch trägt viele Erinnerungen mit sich. Meist sind es gute. Doch kommen an deren Seite nicht selten auch solche, die unendlich schmerzhaft sind. Und die bleiben. Werden sie erneut aufgewühlt, so ist das einst erlittene Leid in all seiner Gegenwärtigkeit umso intensiver präsent.