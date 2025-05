Tourismusministerin Barbara Klepsch besucht Freibergs Welterbe-Infopunkt

500 Besucher haben bereits den neuen Info-Punkt besucht. Doch für die Zukunft gibt es noch größere Projekte einsetzen.

Im Februar eröffnete der Verein Welterbe Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří seinen ersten Infopunkt in Freiberg: Im Ladengeschäft auf der Erbischen Straße 5 können sich Touristen und Einheimische über die Welterbe-Stätten in Freiberg und in der gesamten Welterberegion informieren. Das Angebot nutzten seither bereits rund 500 Besucher. Am...