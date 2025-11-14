Tradition trifft Technik: Freiberger Pyramide und Christmarkt im Aufbau

Am 25. November ist es soweit: Der Christmarkt öffnet. Doch schon jetzt begeistert die Bergbau-Pyramide mit ihren Geschichten.

Mit dem Aufbau der Pyramide mit 46 Berg- und Hüttenleuten hat am Freitag die heiße Phase für den Freiberger Christmarkt begonnen. Die fünf Teller der Pyramide erzählen die Freiberger Bergbaugeschichte: Oben verbinden Bergmann und Engel mit Stadtwappen Freiberg und Erzgebirgstradition. Darunter zeigt ein Teller die Erzgewinnung unter Tage, der...