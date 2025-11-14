Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Bild: Eckardt Mildner
Beim Aufbau des Freiberger Christmarkts kommt auch schwere Technik zum Einsatz. Die Pyramide-Teller sind hier noch leer.
Auf dem Freiberger Obermarkt nimmt der Christmarkt Gestalt an, hier Mitarbeiter der Firma MK Service beim Aufbau der Pyramide.
Auf dem Obermarkt in Freiberg wurde die Pyramide am Freitag fast vollständig aufgestellt.
Beim Aufbau des Freiberger Christmarkts kommt auch schwere Technik zum Einsatz. Die Pyramide-Teller sind hier noch leer.
Auf dem Freiberger Obermarkt nimmt der Christmarkt Gestalt an, hier Mitarbeiter der Firma MK Service beim Aufbau der Pyramide.
Auf dem Obermarkt in Freiberg wurde die Pyramide am Freitag fast vollständig aufgestellt.
Freiberg
Tradition trifft Technik: Freiberger Pyramide und Christmarkt im Aufbau
Von Heike Hubricht
Am 25. November ist es soweit: Der Christmarkt öffnet. Doch schon jetzt begeistert die Bergbau-Pyramide mit ihren Geschichten.

Mit dem Aufbau der Pyramide mit 46 Berg- und Hüttenleuten hat am Freitag die heiße Phase für den Freiberger Christmarkt begonnen. Die fünf Teller der Pyramide erzählen die Freiberger Bergbaugeschichte: Oben verbinden Bergmann und Engel mit Stadtwappen Freiberg und Erzgebirgstradition. Darunter zeigt ein Teller die Erzgewinnung unter Tage, der...
