Trompete trifft Orgel – und das mitten im Erzgebirge

Freiberg
Noch vier Tage läuft das renommierte Musikfestival: Zwei Tipps, was Sie bei den Silbermanntagen jetzt nicht verpassen sollten
Orgel-Jazz am Freitagabend: Wie wohl Jazz und Orgelklänge zusammenpassen? Erleben können das Besucher am Freitagabend in der George-Bähr-Kirche im erzgebirgischen Forchheim. Das Besondere: Das Zusammenspiel von Trompete und Orgel ist eine Premiere im Rahmen der renommierten Silbermanntage, die derzeit von der Gottfried-Silbermann-Gesellschaft...
