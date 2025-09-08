Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
An der Heinestraße in Freiberg sollten schon vor Jahren Wohnungen gebaut werden. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
An der Heinestraße in Freiberg sollten schon vor Jahren Wohnungen gebaut werden. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Trotz leerer Wohnungen: Braucht Freiberg weitere Wohnbauflächen?
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Vor der Wahl des neuen Oberbürgermeisters von Freiberg hat die „Freie Presse“ alle fünf Kandidaten um ihre Meinung gebeten. Die Umfrage zeigt eine große Gemeinsamkeit - aber auch feine Unterschiede.

Die Stadt Freiberg benötigt weitere Flächen für den Wohnungsbau - bei diesem Thema sind sich die fünf Kandidaten für das Amt des Oberbürgermeisters der Silberstadt einig. Doch es gibt Nuancen in den Ansichten.
