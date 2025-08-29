Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Freiberger Stadträtin Heidi Hinkel ist verstorben.
Die Freiberger Stadträtin Heidi Hinkel ist verstorben. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Die Freiberger Stadträtin Heidi Hinkel ist verstorben.
Die Freiberger Stadträtin Heidi Hinkel ist verstorben. Bild: Eckardt Mildner/Archiv
Freiberg
Tschüss, Heidi! Ein persönlicher Nachruf auf eine echte Freibergerin
Redakteur
Von Wieland Josch
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Heidi Hinkel ist am Mittwoch verstorben. Jahrzehntelang prägte sie die Stadtgesellschaft mit. Und lange war auch die Bekanntschaft, die Wieland Josch, Reporter der „Freien Presse“, mit ihr pflegte.

Liebe Heidi, als wir uns das letzte Mal sahen, warst Du ein wenig sauer auf mich. Nicht zum ersten Mal und ich hatte es bestimmt mal wieder verdient. Ich weiß nicht mehr, worum es eigentlich ging, aber ganz bestimmt hatte ich etwas vergessen, was mit den von Dir so sehr geliebten Hinkel-Singers zu tun hatte. Und wenn Du grantig warst, dann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:29 Uhr
1 min.
Leipzig dünnt Kader weiter aus: Vermeeren nach Marseille
Er wird nach Frankreich verliehen.
Vor einem Jahr lieh Leipzig ihn von Atlético Madrid aus. In diesem Sommer bekam Vermeeren einen Vertrag bei RB - und spielt nun erstmal für Olympique Marseille.
14:28 Uhr
2 min.
„Wir kommen in Fahrt“: HOT 05 Futsal ist kurz vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison gut drauf
Andrii Remenets (am Ball) erzielte am Samstag das sechste Tor der 05er im Testspiel gegen Liria Berlin.
Beim 6:3-Erfolg gegen einen Liga-Rivalen aus Berlin hat sich das Team aus Hohenstein-Ernstthal am Samstag in Spiellaune präsentiert. Für Verwunderung sorgte das letzte Gegentor.
Markus Pfeifer
29.08.2025
5 min.
Neues EU-Gesetz geplant: Auf Millionen Hunde- und Katzenhalter kommen neue Kosten zu
Oft nicht geimpft, zu früh der Mutter entzogen und unter schlechten Bedingungen gehalten: Immer wieder stoßen Zollbeamte bei Kontrollen - wie hier vom Hauptzollamt Braunschweig auf der Autobahn 2 - auf illegal nach Deutschland eingeschmuggelte Welpen.
Für Millionen Deutsche sind sie Freund und Lebensbegleiter: Hunde und Katzen. Haustierhalter sollten aber aufhorchen. Denn das EU-Parlament will jetzt den illegalen Handel eindämmen. Einige teure Neuerungen werden dadurch Pflicht.
Jürgen Becker
Von Wieland Josch
2 min.
19.08.2025
2 min.
Kommentar zu den Lehrer-Abordnungen: Einem jeden recht getan, ist eine Kunst, die niemand kann
Meinung
Redakteur
Jens Gernegroß, Schulleiter der Winkler-Oberschule in Freiberg.
Dass die Abordnung von Lehrern an fremde Schulen nicht populär ist, leuchtet zwar ein. Doch es geht um die Schüler, findet Redakteur Wieland Josch.
Wieland Josch
11:00 Uhr
5 min.
„Sie liebte ihre Heimat und die Menschen“: Sachsens Regierungschef Kretschmer würdigt Heidi Hinkel
Heidi Hinkel, Freibergerin mit ganz viel Herz und Urgestein im besten Sinne des Wortes.
Freibergs Königin der Bütt ist nicht mehr da. Die Erschütterung über den Tod von Heidi Hinkel ist groß. Freunde und Weggefährten in Freiberg und Dresden würdigen ihr unermüdliches Tun.
Wieland Josch
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
Mehr Artikel