Die Bibliothek mit Hörsaalzentrum der TU Bergakademie Freiberg.
Die Bibliothek mit Hörsaalzentrum der TU Bergakademie Freiberg.
Freiberg
TU Bergakademie Freiberg steigert Drittmitteleinnahmen 2025 auf Rekordwert
Redakteur
Von Luisa Ederle
Die TU Bergakademie Freiberg verzeichnet 2025 rund 72 Millionen Euro an Drittmitteln und bestätigt damit ihre nationale Forschungsstärke. Deshalb ist die Hochschule so erfolgreich.

Die TU Bergakademie Freiberg blickt auf ein erfolgreiches Forschungsjahr zurück. Mit rund 72 Millionen Euro verzeichnet die Universität im Jahr 2025 einen starken Anstieg der Drittmittel. Wie die TU Bergakademie Freiberg mitteilte, stiegen die Einnahmen im Drittmittelbereich einschließlich der Projektförderung durch das Land Sachsen auf den...
