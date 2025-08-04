Überraschende Wende beim Thema Nachhaltigkeit in Freiberg: Wie geht es weiter mit der Bildungsarbeit?

Nach einer Phase der Unsicherheit: Die Freiberger Servicestelle erhält weiter Geld für Schulungen in Kitas und Schulen in Mittelsachsen und im Erzgebirge. Warum passierte das jetzt?

Wie weiter mit der Freiberger Servicestelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)? Ende Mai hatten die drei Mitarbeiter des Vereins Freiberger Agenda 21 vor dem Aus gestanden. Seit Sommer 2023 hatten sie in Kitas und Schulen in Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis Projekte zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen... Wie weiter mit der Freiberger Servicestelle Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)? Ende Mai hatten die drei Mitarbeiter des Vereins Freiberger Agenda 21 vor dem Aus gestanden. Seit Sommer 2023 hatten sie in Kitas und Schulen in Mittelsachsen und im Erzgebirgskreis Projekte zur Umsetzung der 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen...