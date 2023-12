Uhrmachermeister schlägt Einbrecher in die Flucht – Heute sagt er: „Nicht zum Nachahmen empfohlen“

Uhrmachermeister Henning Pätz wurde im Herbst in seinem Laden in der Altstadt von Freiberg überfallen. Wie sieht der 64-jährige Geschäftsinhaber den Vorfall heute?

Reichlich drei Monate ist es her, dass Uhrmachermeister Henning Pätz in seinem Geschäft in der Freiberger Altstadt überfallen wurde. Der Ladeninhaber konnte den damals 19-jährigen Räuber in die Flucht schlagen und gemeinsam mit zwei Passanten überwältigen. Der Kriminelle befindet sich laut Staatsanwaltschaft noch in Untersuchungshaft....