Ullersdorfer sind Saydas Schlaumeier 2025

Was der Glücks-Millionär im Privatfernsehen, ist der Schlaumeier in Sayda: am Wochenende ist die Neuauflage eines knifflig-heiteren Wissenstests im Sportcenter der Bergstadt übers Parkett gegangen.

In einer an das TV-Format erinnernden Kulisse ermittelten die als Produzenten auftretenden Gastgeber des Stadtvereins zum 12. Mal ihre schlauesten Mitbürger. Mit einer knapp drei Stunden andauernden kurzweiligen Unterhaltungsrunde starteten die Einheimischen statt auf dem heimischen Sofa in städtischer Gemeinschaft ins Wochenende.