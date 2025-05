Unbekannte brechen in Wohnhaus in Freiberg ein

Die Haustür eines Mehrfamilienhauses ist gewaltsam aufgebrochen worden. Uhren, Schmuck und auch Bargeld sind verschwunden. Wie hoch ist der Schaden?

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch in der Färbergasse in Freiberg die Haustür eines Mehrfamilienhauses gewaltsam aufgehebelt. Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Chemnitz mitteilte, sind sie in mehrere Wohnungen des Gebäudes eingedrungen. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge in der Zeit zwischen Dienstag gegen 21.30 Uhr...