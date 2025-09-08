Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag auf der B 171 ereignet.
Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag auf der B 171 ereignet. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag auf der B 171 ereignet.
Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntag auf der B 171 ereignet. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Freiberg
Unfall auf Bundesstraße in Mittelsachsen: Zwei Menschen schwer verletzt – darunter ein Kind
Redakteur
Von Joseph Wenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Fahrbahn musste bis 21 Uhr gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag nahe Sayda ereignet. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Demnach fuhr eine 70-Jährige mit ihrem Ford auf der Bundesstraße 171. In der Nähe des Abzweiges der S 207 (Chemnitzer Straße) kam sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenprall wurde...
