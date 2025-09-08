Unfall auf Bundesstraße in Mittelsachsen: Zwei Menschen schwer verletzt – darunter ein Kind

Die Fahrbahn musste bis 21 Uhr gesperrt werden. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Ein schwerer Unfall hat sich am Sonntagnachmittag nahe Sayda ereignet. Das bestätigt die Polizei auf Nachfrage. Demnach fuhr eine 70-Jährige mit ihrem Ford auf der Bundesstraße 171. In der Nähe des Abzweiges der S 207 (Chemnitzer Straße) kam sie in einer Kurve von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Zusammenprall wurde...