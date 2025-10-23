Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag auf der B 101 bei Großhartmannsdorf.
Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donnerstag auf der B 101 bei Großhartmannsdorf.
Freiberg
Unfall auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf: Rettungshubschrauber im Einsatz
Von Heike Hubricht
Ein Fahrer und seine Beifahrerin erlitten am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 101 schwere Verletzungen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 101 zwischen Großhartmannsdorf und Brand-Erbisdorf ereignet. Das bestätigte Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Ersten Angaben zufolge hatte ein Autofahrer, der in Richtung Brand-Erbisdorf unterwegs war, wegen plötzlichen Unwohlseins die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren....
