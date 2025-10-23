Unfall auf der B 101 bei Brand-Erbisdorf: Rettungshubschrauber im Einsatz

Freiberg
Ein Fahrer und seine Beifahrerin erlitten am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall auf der Bundesstraße 101 schwere Verletzungen.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 101 zwischen Großhartmannsdorf und Brand-Erbisdorf ereignet. Das bestätigte Polizeisprecherin Jana Ulbricht. Ersten Angaben zufolge hatte ein Autofahrer, der in Richtung Brand-Erbisdorf unterwegs war, wegen plötzlichen Unwohlseins die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren....
