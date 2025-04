Unfall auf der B 173 zwischen Oberschöna und Freiberg: eine Person verletzt

Im morgendlichen Berufsverkehr hat sich auf der vielbefahrenen Bundesstraße ein Unfall ereignet.

Eine 19-jährige Fahrerin eines Pkw Kia ist bei einem Unfall am Montagfrüh auf der Bundesstraße 173 leicht verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Chemnitz jetzt informierte, war die junge Frau gegen 6.35 Uhr aus Richtung Freiberg in Richtung Oberschöna unterwegs. Ungefähr zwei Kilometer vor dem Ortseingang Oberschöna geriet der Kia in...