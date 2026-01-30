Unfall auf winterglatter B 173 bei Oederan

Eine junge Autofahrerin kam am Donnerstagnachmittag auf der Chemnitzer Straße von der Fahrbahn ab.

In Oederan auf der Chemnitzer Straße hat sich am Donnerstagnachmittag ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 15.55 Uhr war eine 28-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw der Marke Peugeot auf der Bundesstraße 173 in Fahrtrichtung Chemnitz unterwegs. Informationen der Polizeidienststelle Chemnitz zufolge kam das Fahrzeug wegen der Glätte nach rechts von...