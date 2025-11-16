Unfall im Erzgebirge: 64-Jährige fährt mit 2,98 Promille gegen Baum

Eine Autofahrerin kollidierte auf der Alten Poststraße in Clausnitz mit einem Baum und überschlug sich. Nicht nur der Alkoholmesswert war hoch.

Am Samstagabend hat eine 64-Jährige auf der Alten Poststraße in Clausnitz die Kontrolle über ihren Pkw Renault verloren. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Sonntag bekanntgab, ist die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Fahrerin...