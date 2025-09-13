Unfall in Freiberg: 16-jährige Radfahrerin und 87-Jähriger Autofahrer beteiligt

Am Freitagabend kam es am Wasserberg zu einem Unfall.

Ein Autofahrer und eine jugendliche Fahrradfahrerin sind am Freitag in Freiberg in einen Unfall verwickelt gewesen. Er ereignete sich am Freitagabend gegen 20.30 Uhr im Freiberger Stadtteil Wasserberg. Der Unfall geschah wie folgt: Ein 87-jähriger Fahrer eines Ford PKW kam aus dem Franz-Kögler-Ring herausgefahren und bog nach links auf die...