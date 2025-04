Unfall in Holzhau: Rettungshubschrauber fliegt Verletzten in die Klinik

Am Sonntagnachmittag kam es zu einem Unfall zwischen Kleinbus- und Motorradfahrer.

Am Sonntag kam es in Rechenberg-Bienenmühle zu einem Unfall an der Einmündung des Waldeckenwegs in die Neuhausener Straße. Darüber informierte die Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr Holzhau, die 14.20 Uhr an die Unfallstelle gerufen wurde. Der 54-jährige Fahrer eines VW-Kleinbusses wollte vom Waldeckenweg in die Neuhausener Straße...