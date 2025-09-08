Unfall mit Schwerverletzten in Freiberg-Zug: Radfahrer kollidiert mit Pkw

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend im Freiberger Stadtteil Zug.

Zu einen schweren Verkehrsunfall mit einen Radfahrer kam es am späten Sonntagabend gegen 21 Uhr an der Kreuzung Frauensteiner Straße/Ecke Dorfstraße im Freiberger Stadtteil Zug. Ein 39 Jähriger Radfahrer kam aus Richtung der Dorfstraße und wollte geradeaus in den Hillweg fahren. Dabei missachtete er einen VW, der von links auf der...