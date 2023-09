Unfall mit zwei Verletzten auf der B 101 in Großhartmannsdorf

Auf der Hauptstraße in Richtung Mittelsaida kam es am Freitagnachmittag zu einem Zusammenstoß.

Die Polizeidirektion Chemnitz berichtet von einem Unfall, der sich am Freitagnachmittag gegen 15.45 Uhr ereignete. Demnach befuhr eine 56-Jährige mit ihrem Mitsubishi die Bundesstraße 101 (Hauptstraße) in Richtung Mittelsaida. In einer Rechtskurve geriet ihr Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. In der Folge stieß sie mit einem Pkw der Marke...