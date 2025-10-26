Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Freiberg
  • |

  • Unseriöse Handwerker, ein Diebespaar und andere Kriminelle: Eine Auswahl von Prozessen am Amtsgericht Freiberg

Auf der Anklagebank des Freiberger Amtsgerichts sitzen auch Ende Oktober mutmaßliche Kriminelle.
Auf der Anklagebank des Freiberger Amtsgerichts sitzen auch Ende Oktober mutmaßliche Kriminelle. Bild: E. Mildner/Archiv
Auf der Anklagebank des Freiberger Amtsgerichts sitzen auch Ende Oktober mutmaßliche Kriminelle.
Auf der Anklagebank des Freiberger Amtsgerichts sitzen auch Ende Oktober mutmaßliche Kriminelle. Bild: E. Mildner/Archiv
Freiberg
Unseriöse Handwerker, ein Diebespaar und andere Kriminelle: Eine Auswahl von Prozessen am Amtsgericht Freiberg
Redakteur
Von Alexander Christoph
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Freiberg. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 27. Oktober.

Montag, 9 Uhr, Betrug: Von solchen Vorfällen liest man immer wieder. Ein Handwerker, der um Vorkasse bittet, aber dann die Fliesen nicht verlegt, den Carport nicht baut oder eine andere Leistung nicht erbringt. Auf dem Schaden bleiben die Auftraggeber meist sitzen. Nun sitzt ein dieser mutmaßlich unseriösen Handwerker wegen Betruges in zwölf...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
27.10.2025
2 min.
Überraschender Anbieterwechsel nach über 30 Jahren: Leipziger Firma übernimmt Winterdienst in Hainichen
In Hainichen kümmert sich ein neuer Anbieter um den Winterdienst (Symbolbild).
Nach Jahrzehnten räumt nicht mehr ein lokaler Anbieter Hainichens Straßen im Winter, sondern einer aus Leipzig. Im Stadtrat gab es Zweifel an dessen Ortskenntnis – die Firma beruhigte.
Manuel Niemann
29.10.2025
1 min.
Vor Trumps Südkorea-Besuch: Nordkorea testet Raketen
Kurz vor dem Trump-Besuch in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper.
Kurz vor dem Besuch von Trump in Südkorea testet Nordkorea mehrere Marschflugkörper. Zuvor hatte der US-Präsident angekündigt, offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un zu sein.
03.10.2025
2 min.
Die Prozesse am Amtsgericht Döbeln: Von geklauten Altkleidern bis hin zur brutalen Schlägerei
Ein Mann durchtrennt mit einem Bolzenschneider ein Fahrradschloss (Symbolfoto).
Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Döbeln. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 6. Oktober.
Alexander Christoph
28.10.2025
3 min.
Warum zahlreiche Menschen in Kurort im Erzgebirge Schlange stehen
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema hat sich am Dienstagmittag eine lange Schlange gebildet.
Vor der Gästeinformation in Bad Schlema haben am Dienstag viele Menschen gewartet. Manche standen mehr als zwei Stunden für besondere Karten an.
Heike Mann
02.10.2025
3 min.
Amtsgericht Freiberg: Geldwäsche, Körperverletzung, Diebstahl
Am Amtsgericht Freiberg an der Heinrich-Heine-Straße steht eine volle Sitzungswoche an.
Betrug, Diebstahl, Gewalt: Verschiedene Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht Freiberg. Hier ausgewählte Verfahren in der zweiten Oktoberwoche. Die Tatorte sind in Freiberg und Oberschöna.
Heike Hubricht
29.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 28.10.2025
 2 Bilder
Jamaika wegen Hurrikan "Melissa" zum Katastrophengebiet erklärt.
Mehr Artikel