Unseriöse Handwerker, ein Diebespaar und andere Kriminelle: Eine Auswahl von Prozessen am Amtsgericht Freiberg

Unterschiedliche Delikte beschäftigen die Richter am Amtsgericht in Freiberg. Die „Freie Presse“ gibt einen Überblick über ausgewählte Verfahren in der Woche ab dem 27. Oktober.

Montag, 9 Uhr, Betrug: Von solchen Vorfällen liest man immer wieder. Ein Handwerker, der um Vorkasse bittet, aber dann die Fliesen nicht verlegt, den Carport nicht baut oder eine andere Leistung nicht erbringt. Auf dem Schaden bleiben die Auftraggeber meist sitzen. Nun sitzt ein dieser mutmaßlich unseriösen Handwerker wegen Betruges in zwölf...