Valentinstag in Freiberg: Fünf Geschenkideen aus dem Erotikshop „Secret Edem“

Freiberg
Massage-Set, Hasenmaske oder Dessous: Im Erotikshop „Secret Edem“ in Freiberg gibt Verkäufer Bohdan Ananenko Tipps für Valentinstaggeschenke – vom unverfänglichen Einstieg bis zur gewagten Variante.
Blumen und Pralinen gehören für viele Paare zum Valentinstag dazu. Doch wer einmal etwas anderes schenken möchte, wird in Freiberg fündig: In der Poststraße hat der Erotikshop „Secret Edem“ (Eden wird auf Ukrainisch Edem gesprochen) im Juli 2025 eröffnet – der derzeit einzige in der Bergstadt. Die Intim-Boutique einer Tochterfirma der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.