Valentinstag in Freiberg: Fünf Geschenkideen aus dem Erotikshop „Secret Edem“

Ein Hauch von Nichts: Dessous im Erotikgeschäft „Secret Edem“ in Freiberg, hier mit Mitarbeiter Bohdan Ananenko. Bild: Eckardt Mildner

Der Erotikshop „Secret Edem“ eröffnete im Juli 2025 in der Freiberger Poststraße. Das Geschäft ist in den früheren Blumenladen eingezogen. Welche Tipps gibt es dort für den Valentinstag? Bild: Mildner

Ein Geschenkset mit Massagecreme, Schlafmaske und Massagekerze gehört zu den beliebtesten Valentinstagsideen im Erotikshop „Secret Edem“ in Freiberg. Bild: Heike Hubricht

Hasenmaske und Kostüme gehören im Erotikshop „Secret Edem“ in der Freiberger Poststraße zum Sortiment. Verkäufer Bohdan sagt: „Das ist etwas für Menschen mit einem bestimmten Spleen.“ Bild: Eckardt Mildner

Der „Elefanten-String“ gehört zu den eher humorvollen Artikeln im Sortiment von „Secret Edem“ in Freiberg – und findet laut Verkäufer Bohdan durchaus seine Abnehmer. Bild: Heike Hubricht

Essbares Gleitgel mit Champagnergeschmack zählt zu den ausgefalleneren Artikeln im Sortiment des Erotikshops „Secret Edem“ in Freiberg. Verkäufer Bohdan empfiehlt es als gewagtes Geschenk zum Valentinstag. Wie schmeckt es eigentlich? Bild: Heike Hubricht