Jochen Sell (r.) wird nach 17 Jahren als Direktor des Amtsgerichts Freiberg von Dr. Leon Ross, Präsident des Oberlandesgerichts Dresden, verabschiedet.
Jochen Sell (r.) wird nach 17 Jahren als Direktor des Amtsgerichts Freiberg von Dr. Leon Ross, Präsident des Oberlandesgerichts Dresden, verabschiedet. Bild: Tim Fischer
Volker Kuhn bei seiner Rede zu seiner Amtseinführung als neuer Direktor des Amtsgerichts Freiberg.
Volker Kuhn bei seiner Rede zu seiner Amtseinführung als neuer Direktor des Amtsgerichts Freiberg. Bild: Wieland Josch
Freiberg
Verabschiedung und Willkommen: Wechsel an der Spitze des Amtsgerichts Freiberg feierlich vollzogen
Redakteur
Von Wieland Josch
Im Sommer verabschiedete sich Jochen Sell, seit 2008 Direktor des Amtsgerichts, in den Ruhestand. Nachfolger Volker Kuhn kam im September.

Am Mittwoch wurde der langjährige Direktor des Amtsgerichts Freiberg Jochen Sell offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Zugleich führte der Präsident des Oberlandesgerichts Dresden, Dr. Leon Ross, Sells Nachfolger Volkmar Kuhn in das Amt ein. Das Hörsaal- und Bibliotheksgebäude der TU Bergakademie Freiberg bot dafür den festlichen Rahmen....
