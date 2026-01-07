Verabschiedung und Willkommen: Wechsel an der Spitze des Amtsgerichts Freiberg feierlich vollzogen

Freiberg
Im Sommer verabschiedete sich Jochen Sell, seit 2008 Direktor des Amtsgerichts, in den Ruhestand. Nachfolger Volker Kuhn kam im September.
Am Mittwoch wurde der langjährige Direktor des Amtsgerichts Freiberg Jochen Sell offiziell in den Ruhestand verabschiedet. Zugleich führte der Präsident des Oberlandesgerichts Dresden, Dr. Leon Ross, Sells Nachfolger Volkmar Kuhn in das Amt ein. Das Hörsaal- und Bibliotheksgebäude der TU Bergakademie Freiberg bot dafür den festlichen Rahmen....
