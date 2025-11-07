Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Verdichterstation Sayda ist ein wichtiges Element des 7700 Kilometer langen Erdgasnetzes der Leipziger Ontras Gastransport GmbH. Die Anlage besteht seit 50 Jahren.
Die Verdichterstation Sayda ist ein wichtiges Element des 7700 Kilometer langen Erdgasnetzes der Leipziger Ontras Gastransport GmbH. Die Anlage besteht seit 50 Jahren. Bild: Ontras
Die Verdichterstation Sayda ist ein wichtiges Element des 7700 Kilometer langen Erdgasnetzes der Leipziger Ontras Gastransport GmbH. Die Anlage besteht seit 50 Jahren.
Die Verdichterstation Sayda ist ein wichtiges Element des 7700 Kilometer langen Erdgasnetzes der Leipziger Ontras Gastransport GmbH. Die Anlage besteht seit 50 Jahren. Bild: Ontras
Freiberg
Verdichterstation Sayda: Ein halbes Jahrhundert Knotenpunkt im Erdgasnetz
Redakteur
Von Steffen Jankowski
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Anlage an der Straße nach Neuhausen hat auch der Stadt Sayda mächtig Auftrieb gegeben. Der Bürgermeister hat eine persönliche Beziehung zu dem Areal.

In der Verdichterstation Sayda ist am Donnerstag Jubiläum gefeiert worden. 1975 war hier zunächst ein mobiler Verdichter in Betrieb gegangen. Nach und nach wurde die Anlage ausgebaut und aufgerüstet - seit 50 Jahren ist sie nun ein wichtiger Knotenpunkt im ostdeutschen Erdgasnetz.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
28.10.2025
4 min.
Sayda: Schwerer Unfall mit Pferdekutsche wirft Fragen auf
Bei Sayda sind am Montagabend fünf Personen bei einem Unfall verletzt worden.
Eine geplante Kremserfahrt im Erzgebirge endete dramatisch. Ein Verkehrsunfall mit einer Pferdekutsche auf der S 212 führte zu mehreren Verletzten und einem erheblichen Schock für die Beteiligten.
Cornelia Schönberg, Steffen Jankowski
31.10.2025
4 min.
Einer von nur sechs Prozent in Deutschland: Jochen Prezewowsky wird in Sayda Rekord-Blutspender
Über 25 Jahre und die 100. Blutspende: Jochen Prezewowsky.
Jochen Prezewowsky aus Sayda spendete zum 100. Mal Blut. Seine Spenden sind wertvoll, denn er besitzt eine seltene Blutgruppe. Doch damit hat er eine besondere Herausforderung für sich.
Mathias Herrmann
07.11.2025
4 min.
Roswitha und Erwin Wich sind 65 Jahre verheiratet: „Wenn ich nach meinem Beruf gefragt werde, kommt ein Oohh“
Sie feierten Eiserne Hochzeit: Roswitha und Erwin Wich mit Tochter Manuela. Sohn Andreas konnte leider nicht mehr dabei sein.
Roswitha und Erwin Wich haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Was das Paar erzählen kann, ist ein ganzes Stück Reichenbacher Stadtgeschichte zwischen Zweitem Weltkrieg, DDR und Gegenwart.
Petra Steps
09:30 Uhr
1 min.
Wirtschaftsminister will Kontakte mit Indien ausbauen
Der Wirtschaftsminister besucht Indien. (Archivbild)
Wirtschaftsminister Dirk Panter reist mit einer Delegation nach Indien. Was sich Sachsens Wirtschaft davon verspricht.
09:15 Uhr
2 min.
Mülsener Lichterfahrt: Weihnachtstrucks mit mehr als kleinem Schneemann auf Armaturenbrett
Wie hier in Jacob säumten viele Menschen den Tross der weihnachtlich geschmückten Fahrzeuge.
Am 23. Dezember rollt der funkelnde Weihnachtstross wieder durch den Mülsengrund. Organisator Ronny Ehrler hat die Veranstaltung bereits beantragt.
Uta Pasler
Mehr Artikel