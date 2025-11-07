Verdichterstation Sayda: Ein halbes Jahrhundert Knotenpunkt im Erdgasnetz

Die Anlage an der Straße nach Neuhausen hat auch der Stadt Sayda mächtig Auftrieb gegeben. Der Bürgermeister hat eine persönliche Beziehung zu dem Areal.

In der Verdichterstation Sayda ist am Donnerstag Jubiläum gefeiert worden. 1975 war hier zunächst ein mobiler Verdichter in Betrieb gegangen. Nach und nach wurde die Anlage ausgebaut und aufgerüstet - seit 50 Jahren ist sie nun ein wichtiger Knotenpunkt im ostdeutschen Erdgasnetz.