Verhandlung wegen sexuellem Missbrauch am Amtsgericht Freiberg: „Er war mein bester Freund!“

Es ging um eine schwere Straftat und um verratenes Vertrauen. Die Richterin stellte aber noch eine ganz andere Frage: Warum bekommen Kinder nach einem Missbrauch nicht sofort therapeutische Hilfe?

Der Satz klang nicht nur nach einer Antwort auf eine Frage, nicht nur wie eine Feststellung; er klang auch wie eine Anklage, ein ewiger Vorwurf, der durch nichts wieder aus der Welt zu schaffen war: „Er war mein bester Freund!" Gleich zwei Menschen, die in der Verhandlung zu einem schweren sexuellen Missbrauch am Amtsgericht Freiberg...